Wolf: Einsatz von Lars Bender vor Karriere-Ende offen

Leverkusen (dpa) - Dem früheren Fußball-Nationalspieler Lars Bender von Bayer Leverkusen droht ein stilles Karriereende. Der 32-Jährige, der seine Laufbahn als Profi im Sommer beenden wird, hatte wegen einer Meniskusverletzung zuletzt am 23. Januar auf dem Platz gestanden. Und laut Trainer Hannes Wolf ist fraglich, ob er in den letzten drei Spielen noch einmal eingesetzt werden kann. «Ob er nochmal auf den Platz zurückkehren wird, weiß ich nicht», sagte Wolf am Freitag.

Von dpa