Venlo sieht sich fürs Wochenende «gut vorbereitet»

Am Sonntag musste die Innenstadt am Mittag gesperrt werden, nachdem der Andrang zu groß wurde. Laut Tabbers ist nicht vorher zu sehen, wie viele Menschen an diesem Wochenende kommen. So soll es am Sonntag sehr sonnig werden - vielleicht dann schon wieder zu warm für einen Ausflug nach Venlo, so der City-Manager. An der Ortseinfahrt sollen Schilder bereits warnen, wenn die Parkplätze voll sind. Verkehrslotsen sind eingeteilt.

In den Fußgängerzonen werden die Passanten darauf hingewiesen, rechts zu gehen. Die Läden weisen auf Masken und Abstandsgebote hin. «Alle Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung bewusst», sagte Tabbers. Venlo habe eine jahrzehntelange Tradition der Gastfreundschaft. Man wolle niemanden wegschicken. Aber wenn es zu voll werden sollte, würde man auch diesen Schritt wieder gehen müssen und die Innenstadt schlimmstenfalls sperren.

