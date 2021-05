Baby in Auto eingeschlossen: Feuerwehr als Retter

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Die Feuerwehr in Mönchengladbach hat am Donnerstag ein drei Monate altes Baby aus einem Auto befreit. Die Mutter hatte den Notruf gewählt, weil sich der Wagen verriegelt hatte, nachdem sie ausgestiegen war. Ihre Tasche und beide Schlüssel befanden sich ebenfalls im Auto, wie die Feuerwehr mitteilte. Nachbarn und Passanten hätten sich um die «sichtlich aufgelöste» Mutter gekümmert, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Diese entfernten vorsichtig ein Seitenfenster und öffneten die Tür. Das Baby wurde kurz von einem Notarzt der Feuerwehr untersucht und konnte schließlich wohlbehalten in die Obhut der Mutter übergeben werden.