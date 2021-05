Kassenärzte: Impftermin-Vergabe in Prio 3 gut angelaufen

In den ersten gut drei Stunden nach dem Vergabestart um 8 Uhr seien über 171 000 Termine an über 85 500 Menschen vergeben worden, teilte die Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein mit. Sie berichtete am Mittag zugleich von knapp 18 Millionen Zugriffen auf das Buchungsportal, das trotz der großen Nachfrage stabil gelaufen sei. Weitere Termine würden bereitgestellt. Impf-Interessierte hätten daher auch in den nächsten Tagen Chancen.

Mit dem Buchungsstart für die Priorisierungs-Gruppe 3 könnten neben bestimmten Berufsgruppen auch Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren sowie Eltern schwer chronisch kranker Minderjähriger, die selbst nicht geimpft werden können, einen Termin in einem Impfzentrum vereinbaren.

Daneben geht das Impfen der Hausärzte weiter. Die größte der jetzt an der Reihe stehenden Berufsgruppen ist die der Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel und in den Drogerien. Das sind im bevölkerungsreichsten Bundesland etwa 320 000 Menschen.

