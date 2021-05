Aufmerksamer Polizist bewahrt 82-Jährigen vor Betrug

Dortmund (dpa/lnw) - Ein aufmerksamer Polizist hat in Dortmund einen 82 Jahre alten Mann davor bewahrt, einem Betrüger Geld für eine angebliche Autoreparatur auszuhändigen. Wie die Polizei mitteilte, war der Senior am Mittwoch von einem 35-Jährigen an der Haustür aufgesucht worden. Der Mann behauptete, sein Vater sei ein alter Bekannter des 82-Jährigen und er benötige etwas Geld nach einer Autopanne. Der 35-Jährige setzte den Senior so sehr unter Druck, dass beide gemeinsam zur Bank fuhren.

Von dpa