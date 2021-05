Hoffenheim gegen Schalke: Unschöne Erinnerungen an Hinspiel

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Sebastian Hoeneß will vor der Partie der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 nicht viel Gedanken an das unrühmliche Hinspiel verschwenden. «Das ist keine schöne Erinnerung», räumte der 38 Jahre alte Trainer am Donnerstag ein. Die Kraichgauer hatten im Januar mit dem 0:4 in Gelsenkirchen dafür gesorgt, dass Schalke seine 30 Spiele andauernde Sieglos-Serie beenden konnte.

Von dpa