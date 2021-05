Kälte bremst Wachstum von Nutzpflanzen: Wärme am Wochenende

Münster (dpa/lnw) - Die Pflanzen auf den nordrhein-westfälischen Äckern kommen nach dem kalten April nur langsam in Schwung. Der Regen der letzten Tage und die wärmeren Temperaturen am kommenden Wochenende dürften die Pflanzen aber zum Wachsen animieren, berichtete die Landwirtschaftskammer NRW am Donnerstag in Münster. «Insgesamt darf es nach drei trockenen Sommern gerne weiter regnen, damit sich die Pflanzen ausreichend mit Wasser aus dem Boden versorgen können», erklärte eine Sprecherin.

Von dpa