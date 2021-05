Gebauer hofft auf Unterricht in Klassenräumen vor den Ferien

Köln (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hofft darauf, dass alle Schüler vor den Sommerferien zumindest zeitweise Unterricht in den Klassenräumen haben werden. «Aktuell lässt sich nicht vorhersehen, wie schnell die Inzidenz in allen Kommunen und Kreisen unter den Wert von 165 kommt, um damit zumindest Wechselunterricht anbieten zu können. Aber ich hoffe sehr, alle Kinder vor den Sommerferien noch einmal in die Schule zumindest zeitweise zurückholen zu können», sagte Gebauer in einem Interview der «Kölnischen Rundschau» (Donnerstag).

Von dpa