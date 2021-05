Statistik: Fast 30 Prozent der Ehen in NRW werden geschieden

Von den im Jahr 2019 nahezu vier Millionen Verheirateten in NRW ließen sich 33 800 Paare scheiden. Die meisten Paare (5,1 Prozent) seien nach einer Ehedauer von sechs Jahren, also im «verflixten siebten Jahr» geschieden worden, hieß es weiter. In den Folgejahren flache die Kurve wieder ab.

Wie die Statistiker mitteilten, war gut ein Fünftel der Personen, die 2019 geheiratet haben, zuvor schon einmal verheiratet beziehungsweise in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (Frauen: 21,3 Prozent/Männer 21,5 Prozent) registriert. Ein Prozent der eheschließenden Frauen und 1,5 Prozent der Männer waren zuvor verwitwet. Die meisten Menschen, die 2019 heirateten, waren zuvor ledig: Sowohl bei Frauen (77,7 Prozent) wie auch bei Männern (77,0 Prozent) traf dies auf etwa drei von vier Eheschließungen zu, wie es weiter hieß.

