Krankenschwester wegen Maskenpausen-Wunsch versetzt: Prozess

Herne (dpa/lnw) - Der Streit um die Versetzung einer Intensiv-Krankenschwester, die regelmäßige Maskenpausen verlangt hatte, kommt am Donnerstag (10.15) in einer regulären Verhandlung vor Gericht. Das Arbeitsgericht Herne befasst sich damit. Zuvor war dort eine Güteverhandlung Ende Februar gescheitert. Die Frau will ihre Versetzung von der Intensiv- auf eine Krebsstation rückgängig machen. Sie möchte ihre alte Arbeit zurück. Der Arbeitgeber verweist auf sein Direktionsrecht, Mitarbeiter nach den betrieblichen Erfordernissen einzusetzen (Az.: 4 Ca 2437/20).

