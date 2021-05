Feuerwehr fängt Kängurus in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Die Feuerwehr hat am Mittwoch in Dortmund zwei Kängurus eingefangen. Die beiden Tiere waren aus einem Gehege entkommen, in dem sie zusammen mit fünf Artgenossen gehalten wurden. Spaziergänger hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Kängurus entzogen sich nach Angaben der Feuerwehr zunächst durch einen Sprung über den Gartenzaun dem Zugriff der Beamten. Schließlich gelang es den Feuerwehrleuten aber, sie zurück auf ihre Weide zu treiben. Wie sich herausstellte, war dort ein Zaunelement lose gewesen.