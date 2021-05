Laumann noch skeptisch bei Öffnungen für Urlauber

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht mögliche Öffnungen im Tourismus derzeit noch skeptisch. Darüber werde «zum passenden Zeitpunkt» in der Landesregierung gesprochen, sagte der Minister am Mittwoch in Düsseldorf. «Wenn ich die Zahlen in den Krankenhäusern anschaue, ist mir der Kopf noch nicht nach Öffnungen.» Er halte Lockerungen im Tourismus «zur Zeit nicht für richtig». Es gebe noch andere Baustellen zu lösen. So seien in vielen Kommunen wegen der hohen Inzidenzen die Schulen noch geschlossen.

Von dpa