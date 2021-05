Von der Kassiererin bis zum Steuerfahnder - NRW öffnet Impfkampagne

Die Impfkampagne in Nordrhein-Westfalen gewinnt an Fahrt. Schon ab dem morgigen Donnerstag dürfen sich weitere Berufsgruppen von der Kassiererin im Lebensmitteleinzelhandel bis zu Lehrkräften an weiterführenden Schulen einen Impftermin holen. Die Priorisierungsgruppe 3 werde geöffnet, kündigte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf an. In den Hausarztpraxen soll die Impfreihenfolge Anfang Juni aufgehoben werden. Noch sei der Impfstoff aber knapp, deshalb müsse es im Mai noch eine Priorisierung geben.

Berufsgruppen

Termine können von Impfwilligen vereinbart werden, die im Lebensmitteleinzelhandel (etwa 320 000 Menschen), in der Justiz, der Steuerfahndung (750) oder an weiterführenden Schulen (150 000) beschäftigt sind. Das Gleiche gilt auch für Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren sowie für Eltern schwer chronisch kranker Minderjähriger, die selbst nicht geimpft werden können. Ab der zweiten Maihälfte können Beschäftigte der Polizei, der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr sowie des Katastrophenschutzes einen Termin im Impfzentrum vereinbaren.

NRW impft ab 6. Mai weitere Berufsgruppen 1/9 Die Impfkampagne in NRW wird diese Woche für weitere Berufsgruppen geöffnet. Hier ein Überblick der Gruppen, die sich ab Domnerstag (6. Mai) um einen Termin bemühen können: Foto: dpa | Bernd Weissbrod

Termine können in NRW ab 6. Mai unter anderem von Impfwilligen vereinbart werden, die im Lebensmitteleinzelhandel arbeiten. Foto: dpa / Nicolas Armer

Geimpft werden ab dem 6. Mai außerdem Beschäftigte der Justiz in NRW... Foto: dpa/ Bodo Schackow

...sowie Mitarbeiter der Steuerfahndung , wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Mittwoch (4. Mai) ankündigte. Foto: dpa / Henning Kaiser

Auch Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen könne sich ab dem 6. Mai einen Impftermin geben lassen. Foto: dpa / Moritz Frankenberg

Das Angebot gilt etwa auch für Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren sowie für Eltern schwer chronisch kranker Minderjähriger , die selbst nicht geimpft werden können. Foto: dpa | Uwe Anspach

Ab der zweiten Maihälfte sollen zusätzlich Beschäftigte der Polizei einen Termin im Impfzentrum vereinbaren können. Foto: diverse

Retter werden geimpft: Auch Beschäftigte d er Berufs- und freiwilligen Feuerwehr sowie des Katastrophenschutzes können ab der zweiten Maihälfte einen Termin im Impfzentrum vereinbaren, kündigte Laumann an. Foto: dpa/ Guido Kirchner

In den Impfzentren werde zunächst kein Angebot für über 60-Jährige außerhalb dieser speziellen Berufsgruppen geben, obwohl sie eigentlich derselben Priorisierungsgruppe 3 angehörten, erklärte Laumann. Sie könnten sich aber in den Arztpraxen mit Astrazeneca impfen lassen. Damit hätten sie einen guten Zugang zu einem wirksamen und für die Altersgruppe geeigneten Impfstoff. Foto: dpa / Stefan Sauer

Altersgruppe 60-69

In den Impfzentren wird es zunächst kein Angebot für über 60-Jährige geben, obwohl sie auch in der Prioritätsgruppe 3 sind. Sie könnten sich aber in den Arztpraxen mit Astrazeneca impfen lassen. Damit hätten sie einen guten Zugang zu einem wirksamen und für die Altersgruppe geeigneten Impfstoff, so Laumann. Der Gesundheitsminister will sich von seinem Hausarzt bald mit Astrazeneca impfen lassen. Er selbst sei 63 und damit „auch der passende Kandidat für diesen Impfstoff“. Den Hausärzten würden nun sehr viele Dosen Astrazeneca zur Verfügung gestellt, sagte Laumann. In den Impfzentren werde es zunächst kein Angebot für über 60-Jährige außerhalb spezieller Berufsgruppen geben.

Arztpraxen

Die Impfreihenfolge in den Arztpraxen in NRW soll Anfang Juni enden. Voraussichtlich ab dem 7. Juni würden die Betriebsärzte in die Impfkampagne einbezogen, sagte Laumann. Spätestens ab diesem Zeitpunkt falle dann die Priorisierung in den Arztpraxen. Die Anzahl der Impfdosen in den Arztpraxen werde sich deutlich erhöhen. Allein die Zahl der Biontech-Impfdosen werde sich gegenüber Mai verdoppeln. Aber auch die Impfzentren würden noch gebraucht. Ihre Finanzierung sei bis einschließlich September gesichert.

Astrazeneca

Dass Menschen über 60 andere Impfstoffe wie Biontech erst mal Jüngeren überlassen sollen, nannte Laumann eine Frage der Solidarität. Er hält es zudem für sinnvoll, das Impfintervall bei Astrazeneca von zwölf auf neun Wochen zu verkürzen, um die Akzeptanz dieses Impfstoffs weiter zu erhöhen. Viele Menschen wollten vor dem Urlaub auch vollständig geimpft sein. Beim Impfstoff Astrazeneca hält sich NRW zwar offiziell an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), den Wirkstoff nur an Menschen über 60 Jahre zu verabreichen. Aber auch jüngere Menschen können Astrazeneca bekommen, wenn der Arzt das für vertretbar hält.

Soziale Brennpunkte

Für benachteiligte Stadtteile will das Land den Kommunen rund 100 000 Impfdosen bereitstellen, davon 70 000 des Impfstoffes von Johnson & Johnson, der nur einmal geimpft werden muss. Damit sollen Kampagnen wie in Köln-Chorweiler unterstützt werden, wo die Infektionsraten hoch sind. Auch in Ballungszentren des Ruhrgebietes vermutet Laumann Bedarf.

Tourismus

Anders als etwa in Niedersachsen oder Bayern gibt es für Urlaub in NRW noch keine konkrete Öffnungsperspektive für Pfingsten (23. Mai). Darüber werde „zum passenden Zeitpunkt“ in der Landesregierung gesprochen, sagte Laumann. „Wenn ich die Zahlen in den Krankenhäusern anschaue, ist mir der Kopf noch nicht besonders nach Öffnungen.“ Er halte Lockerungen im Tourismus „zur Zeit nicht für richtig“. Aber es sei ja auch noch nicht Pfingsten. Man müsse sehen, wie sich die Corona-Infektionszahlen bis dahin entwickelten. Bayern etwa will an Pfingsten Hotels, Ferienwohnungen oder Campingplätze unter strengen Bedingungen wieder öffnen.

Gastronomie

Kommunen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 können nach Angaben Laumanns die Außengastronomie schon jetzt öffnen. Wenn eine Kommune, die beispielsweise bei einer Inzidenz von 70 liege, die Außengastronomie öffnen wolle, könne das die Kreisverwaltung oder Stadtverwaltung entscheiden. Die Landesregierung werde aber noch entscheiden, welche Regelungen landesweit ab dem 15. Mai in Kommunen unter einer Inzidenz von 100 gelten sollen. Laumann verwies daneben auch auf die kommunalen Modellprojekte für Öffnungen, die bisher noch nicht hätten starten können. Auch das werde jetzt alles mit Inzidenzen unter 100 kommen.

Flüchtlingsunterkünfte

Bis Ende Mai soll den Bewohnern von Flüchtlingsheimen in NRW ein Impfangebot gemacht werden, wie aus dem Impferlass der Landesregierung hervorgeht. Die Städte und Kreise sollen sich dafür aus den „bereits zugewiesenen Impfstoffkontingenten“ bedienen. „Sofern vorhanden, können hierzu auch Restmengen des Impfstoffs der Firma Johnson & Johnson verwendet werden“. Für die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes stünden gesonderte Impfstoffmengen zur Verfügung.

Infektions- und Impfgeschehen

In NRW sind nach Zahlen des Robert Koch-Instituts inzwischen 31 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona geimpft worden. Vollständig geimpft sind in NRW allerdings erst 7,9 Prozent. Das sind rund 1,4 Millionen von insgesamt fast sieben Millionen Geimpften im einwohnerstärksten Bundesland.Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist oder bereits erkrankt war, profitiert in NRW schon von ersten Erleichterungen. Etwa im Einzelhandel müssen Geimpfte und Genesene seit Montag keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen. Damit hatte NRW wie andere Bundesländer nicht auf den Bund gewartet, sondern schon vorher erste Lockerungen erlaubt. Für den Fall von Kontrollen empfiehlt Laumann, den Impfpass mit sich zu führen.

