Polizei entwaffnet Mann mit Hockeyschläger

Dortmund (dpa/lnw) - Polizisten haben mit der Dienstwaffe in der Hand einen Mann (40) in Dortmund entwaffnet, der einen verdächtigen Gegenstand in der Hand hielt. Der entpuppte sich als Hockeyschläger. Tatsächlich hatte er in seiner Bauchtasche aber auch noch einen ausfahrbaren Schlagstock, Pfefferspray und einen Schlagring. In der Wohnung fanden die Beamten Haschisch, Kokain und Ecstasy-Pillen.

Von dpa