Schalkes William erleidet Kreuzbandriss

Gelsenkirchen (dpa) - Rechtsverteidiger William vom Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 26 Jahre alte Leih-Spieler vom VfL Wolfsburg fällt damit lange aus. William sei am Dienstag operiert worden, teilte der Revierclub am Mittwoch mit. Den Brasilianer hatten die Königsblauen im Winter bis zum Saisonende ausgeliehen. Schalke hat in dieser Spielzeit noch vier Pflichtspiele und steht bereits als Absteiger fest.

Von dpa