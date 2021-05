Minden (dpa/lnw) - Wegen anhaltender Sturmböen bleiben im Kreis Minden-Lübbecke am Mittwoch einige Corona-Teststellen in Zelten weiter geschlossen. Wie die Mühlenkreiskliniken mitteilten, werden die Drive-in-Zelte in Minden, Löhne und Lübbecke auch am zweiten Tag in Folge nicht in Betrieb gehen, in Herford dagegen werden wieder Schnelltests angeboten.

Von dpa