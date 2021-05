Völler lobt Trainer Wolf: «Steht für mutige Entscheidungen»

Leverkusen (dpa) - Sportchef Rudi Völler vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat die DFB-Trainer-Leihgabe Hannes Wolf gelobt, eine Weiterbeschäftigung des 40-Jährigen ist deshalb aber längst nicht sicher. «Der Trainer macht es gut, auch wenn es am Anfang etwas holprig war», sagte Völler dem «Kölner Stadt-Anzeiger»: «Aber wenn man gewinnt, geht einem alles leichter von der Hand. Hannes Wolf steht für mutige Entscheidungen.» In Bezug auf die Entscheidung über den Chef-Trainer im kommenden Jahr habe man aber «alle Antennen in alle Richtungen ausgefahren.»

Von dpa