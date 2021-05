Staatsschutz ermittelt nach Schul-Evakuierung

Erftstadt (dpa/lnw) - Nach der Räumung eines Schulkomplexes in Erftstadt wegen einer Bedrohungslage ermittelt der Staatsschutz der Kölner Polizei. Neue Ermittlungsansätze gebe es nicht, teilte die Polizei in Köln am Mittwoch mit. Am Dienstag war nach dem Eingang zweier Mails der aus einem Gymnasium und einer Realschule bestehende Komplex evakuiert worden. Schülerinnen und Schüler konnten ihre Abiturprüfung im Fach Mathematik nicht schreiben. Beamte und Hunde der Polizei durchsuchten die Räume bis in den späten Nachmittag, gefunden wurde nichts.

Von dpa