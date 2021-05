Ex-Profi Mulder neues Aufsichtsrats-Mitglied auf Schalke

Gelsenkirchen (dpa) - Youri Mulder ist neues kooptiertes Aufsichtsrats-Mitglied beim FC Schalke 04. Das gab der schon als Absteiger feststehende Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der 52 Jahre alte Niederländer ersetzt Dirk Metz, der bei der turnusmäßigen Sitzung am Dienstag nach sechs Jahren im Gremium zurückgetreten war. Mulder wurde einstimmig gewählt und direkt in den Sportausschuss berufen. Der Aufsichtsrat kann bis zu drei Mitglieder kooptieren. Die Entscheidung gilt für zwei Jahre und ist jederzeit widerrufbar.

Von dpa