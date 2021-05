45-jähriger bei Unfall auf A1 getötet

Wuppertal (dpa/lnw) - Bei Glätte und Graupelschauer haben sich am Mittwochmorgen auf der A1 bei Wuppertal mehrere Unfälle ereignet. Dabei wurde ein 45 Jahre alter Mann getötet. Er fuhr auf einen Lastwagen auf, wurde eingeklemmt und konnte nur tot geborgen werden. Die Fahrbahn musste in Richtung Köln für Stunden komplett gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Außerdem habe es in der Gegenrichtung nach Dortmund zwei weitere Unfälle gegeben. Insgesamt seien zehn Fahrzeuge - Autos und Lastwagen - an den Unfällen beteiligt gewesen. Welche Rolle das schlechte Wetter gespielt hat, werde noch untersucht, hieß es in der Mitteilung.

Von dpa