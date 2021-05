Schule verschiebt nach verdächtigen E-Mails Abi-Klausur

Erftstadt (dpa) - Nach dem Eingang verdächtiger E-Mails an einem Gymnasium in Erftstadt bei Köln am Dienstag ist eine Abi-Klausur verschoben worden. Am Nachmittag wurde ein ehemaliger Schüler festgenommen und befragt. Nach der Befragung des 16-Jährigen teilte die Polizei am späten Abend mit, es hätten sich keine Anhaltspunkte ergeben, die einen Tatverdacht begründen. Im Zuge der Mail-Eingänge hatten die Ermittler von einer Bedrohungslage gesprochen.

Von dpa