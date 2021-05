Ein Schwerverletzter bei Unfall mit Gabelstapler

Werne (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit einem Gabelstapler in Werne (Kreis Unna) ist ein 43 Jahre alter Arbeiter schwer verletzt worden. Ein 63 Jahre alter Staplerfahrer habe am Dienstagmorgen in einer Werkshalle Müllballen umladen wollen. Nach einem Wendemanöver habe er den Mann neben einem Lastwagen bemerkt, teilte die Polizei mit. Als er den Stapler abbremste, rutschte ein Teil der Ladung herunter und fiel auf den 43-Jährigen. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Das Amt für Arbeitsschutz übernahm die weiteren Maßnahmen.

Von dpa