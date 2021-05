Fortuna will Röttgermanns Arbeit im Sommer bewerten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fortuna Düsseldorfs Aufsichtsrat will die Arbeit von Vorstandschef Thomas Röttgermann erst in der Sommerpause bewerten und wünscht sich bis zum Saisonende zunächst Ruhe. «Jetzt ziehen wir weiter an einem Strang, um das Beste für unseren Verein zu erreichen», sagte Aufsichtsratschef Björn Borgerding am Dienstag nach einem «klärenden Gespräch» mit Röttgermann am Montagabend.

Von dpa