30 Prozent der Menschen in NRW gegen Coronavirus erstgeimpft

In einem Brief an die Mitarbeiter der 53 Impfzentren in NRW bedankte sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) «herzlich für die Erfolgsgeschichte». Inzwischen sei NRW in der Länderrangfolge bei der Erstimpfquote auf einen der vorderen Plätze vorgerückt. «Mehr als jede und jeder Vierte in Nordrhein-Westfalen hat bereits eine Erstimpfung bekommen. Diesen positiven Trend werden wir verstetigen und das Impftempo bis zu den Sommerferien weiter erhöhen», versprach Laschet.

