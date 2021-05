Bundesamt-Chef: Tempo bei Eingrenzung von Endlager-Gebieten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Präsident des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), Wolfram König, hat eine rasche Eingrenzung der für ein atomares Endlager in Frage kommenden Regionen in Deutschland gefordert. Er habe ein Interesse daran, dass es möglichst zügig dazu komme, damit die Regionen, die nicht weiter in Frage kämen, «Klarheit bekommen», sagte König am Dienstag in Düsseldorf. Gleichzeitig brauchten die Regionen in der engeren Wahl die «Solidarität der anderen».

Von dpa