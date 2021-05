Feuerwehr rettet Kuh aus der Niers: Kalb verendet

Goch (dpa/lnw) - In einer dramatischen Rettungsaktion haben 28 Feuerwehrleute eine kalbende Kuh aus dem Fluss Niers in Goch gerettet. Die völlig erschöpfte Kuh habe am Montagabend an Land gezogen werden können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Goch am Dienstag. Das Kälbchen sei aber verendet. Spaziergänger hatten die Kuh in dem Flussabschnitt direkt an der niederländischen Grenze entdeckt.

Von dpa