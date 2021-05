Hersteller Humana ruft Alete-Gläser zurück: Falsches Etikett

Bremen (dpa) - Der Hersteller Humana Vertriebs GmbH ruft eine Charge von Alete-Gläsern wegen eines falschen Etiketts zurück. In «Spinat-Käse-Risotto» könne sich stattdessen «Gemüse mit Spaghetti und Pute» befinden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Bremen am Montag mit. Es handelt sich um 250-Gramm-Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.2022. Bei Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten gegen Gluten, Hühnereiweiß und Sellerie könne dies gesundheitliche Probleme hervorrufen.

Von dpa