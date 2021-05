Zwei Menschen sterben bei Verkehrsunfall nahe Kerpen

Kerpen (dpa/lnw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Kerpen bei Köln sind am Montag zwei Menschen in einem Auto gestorben. Auf einer Landstraße sei ihr Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lastwagen zusammengeprallt, teilte ein Polizeisprecher am Montag in Kerpen mit. Dann sei das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückgekommen, wo es von einem nachfolgenden Wagen erfasst wurde. Die Insassen, ein Mann und eine Frau, starben vor Ort. Nach Polizeiangaben steht fest, wer die Frau ist. Die Identität des Mannes werde noch geprüft.

Von dpa