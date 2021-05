Kölner Haie verpflichten Stürmer Maximilian Kammerer

Köln (dpa) - Die Kölner Haie haben Maximilian Kammerer vom rheinischen Rivalen aus Düsseldorf verpflichtet. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mitteilte, erhält der 24 Jahre alte Stürmer einen Vertrag bis 2023. «Maxi ist ein laufstarker Stürmer, der sehr gut in unser System passt. Wir hatten bereits vor der vergangenen Saison Kontakt», kommentierte Cheftrainer Uwe Krupp. Der 2016/17 zum DEL-Rookie des Jahres gewählte Kammerer, dessen Vater Axel 2002/2003 Co-Trainer bei den Haien war, erzielte in bisher 210 DEL-Einsätzen 48 Tore. «Ich bin von dem Konzept, das man mir hier vorgestellt hat, sehr überzeugt» sagte der Neuzugang.

Von dpa