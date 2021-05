Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gewerkschaft der Polizei fordert von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ein Aus für die 41-Stunden-Woche. Das Land NRW sei einer der letzten Arbeitgeber in Deutschland, der von seinen Beamten eine 41-Stunden-Woche verlange. Die Gewerkschafter verliehen am Montag vor der Staatskanzlei in Düsseldorf ihrer Forderung Nachdruck.

Von dpa