Ginters Zukunft in Mönchengladbach weiter ungewiss

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter macht die Entscheidung über eine Verlängerung seines bis 2022 datierten Vertrages mit Borussia Mönchengladbach nicht allein vom Erreichen eines europäischen Wettbewerbs abhängig. «Mein Ziel ist es, jedes Jahr europäisch zu spielen. Für mich ist das allerdings nie ein Ausschlusskriterium gewesen», sagte der Abwehrspieler des Bundesliga-Siebten am Montag in einem Eurosport-Interview. Gespräche mit dem künftigen Gladbach-Trainer Adi Hütter und Sportdirektor Max Eberl habe es bisher nicht gegeben und seien aktuell nicht in Aussicht: «Dementsprechend gibt es auch noch keinen neuen Stand.»