Mann beißt Bekanntem ins Bein und Polizistin in Finger

Ostbevern (dpa/lnw) - Ein betrunkener und unter Drogen stehender 29-Jähriger hat in Ostbevern (Kreis Warendorf) einen Bekannten ins Bein und eine Polizistin in den Finger gebissen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verletzte der Mann zudem zwei andere Beamte.