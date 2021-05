Heroin im Überraschungsei in Unterhose versteckt: Festnahme

Düsseldorf (dpa/lnw) - Einen wahrlich überraschenden Drogenfund machten Bundespolizisten bei einem mutmaßlichen Fahrraddieb: Sie fassten am Sonntag einen Mann, der in seiner Unterhose eine gelbe Kapsel eines Überraschungseis mit Heroin versteckt hatte. Der 46-Jährige war am Düsseldorfer Hauptbahnhof wegen des Verdachts eines Fahrraddiebstahls überprüft worden, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Durchsuchung habe der Verdächtige dann «sichtlich nervös» gewirkt.

Von dpa