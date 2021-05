Lüdenscheid (dpa/lnw) - Ein 20 Jahre alter Mann soll einen Polizisten in einem Wald in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) angegriffen und verletzt haben. Er sei dem 37-jährigen Polizisten von einem umgestürzten Baum aus zwei Metern Höhe mit den Füßen voraus in das Gesicht gesprungen, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem habe er nach dem Beamten getreten und geschlagen.

Von dpa