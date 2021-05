E-Bike-Boom auch für Hersteller in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vom anhaltenden E-Bike-Boom haben auch die Hersteller in Nordrhein-Westfalen kräftig profitiert. Sie produzierten im vergangenen Jahr fast 58 000 Pedelecs, E-Bikes und andere Räder mit Elektromotor. Das seien mehr als dreimal so viele wie fünf Jahre zuvor, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Bundesweit wurden 2020 rund 943 000 Zweiräder mit Elektromotor hergestellt.