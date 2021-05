Volleyball-Bundesligist Düren verpflichtet Pettersson

Düren (dpa/lnw) - Der Volleyball-Bundesligist SWD powervolleys Düren hat den schwedischen Nationalspieler David Pettersson verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, soll der 27 Jahre alte Neuzugang vom finnischen Meister und Champions League-Teilnehmer Tampere den Mittelblock verstärken. «David ist ein großer Junge, der sehr hoch springt und im Block sehr schnell ist. Erst recht dann, wenn es nicht läuft, wird David laut und treibt seine Mitspieler an. Er wird sehr gut in unser Team passen», kommentierte Trainer Rafał Murczkiewicz.

