Entlaufende Schäferhündin hält Polizei stundenlang auf Trab

Bönen (dpa/lnw) - Eine entlaufene Schäferhündin hat die Polizei und zahlreiche Helfer in Bönen (Kreis Unna) mehrere Stunden auf Trab gehalten. Weil «Mira» am Samstag auf die nahe Autobahn 2 zu laufen drohte, nahmen Beamte die Verfolgung der «sehr verängstigten» Hundedame auf, sagte eine Polizeisprecherin aus Unna am Montag. Zuvor hatte der «Westfälische Anzeiger» berichtet. Ein Jäger wurde hinzugezogen, der versuchte, die umherirrende Hündin mit mehreren Schüssen aus einem Betäubungsgewehr zu stoppen.

