Berlin hofft für Finals 2021 auf Zuschauer

Berlin (dpa) - Die Finals 2021 werden zumindest in Berlin möglicherweise nicht vor komplett leeren Rängen ausgetragen, in Nordrhein-Westfalen aber wohl schon. «Wenn Zuschauer kommen, dann sicher weniger als bisher. Wir werden keine vollen Stadien sehen. Aber ich bin schon optimistisch, dass Zuschauer kommen können», sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Montag.

Von dpa