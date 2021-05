Essen (dpa/lnw) - Ein Ehepaar ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Essen verletzt worden. Die 62 Jahre alte Frau erlitt schwere Verbrennungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Autofahrer hatte demnach am Sonntagmorgen Rauch bemerkt, der aus der Wohnung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses drang.

Von dpa