Grobi war am 12. April aus der Falknerei Bergisch Land in Remscheid entflogen und am Samstag in dem rund 1000 Kilometer entfernten ungarischen Nationalpark nahe der österreichischen Grenze gesichtet worden. Ranger hatten von dort die Falknerei Bergisch Land informiert. Zunächst habe der ausgehungerte Riesenseeadler ein Huhn zu fressen bekommen, sagte die Falknerin. Später war es gelungen, den Vogel erneut anzulocken und ihn an seinen Lederriemen zu sichern.

Ein Tierarzt im Zoo von Budapest habe den Adler untersucht und gesagt, dass er zwar sehr dünn, aber unversehrt sei. Carola Schossow und ihr Team wollen nun sobald wie möglich nach Ungarn reisen, um Grobi nach Hause zu holen.

