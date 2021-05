Komiker Sträter beklagt Vernachlässigung der Alltagssprache

Bad Vilbel (dpa) - Komiker Torsten Sträter («Sträter», «LOL») beklagt sich über eine Vernachlässigung der deutschen Alltagssprache. «Mir ist bei Ebay-Kleinanzeigen klar geworden, dass die Zivilisation am Abgrund steht, was Sprache angeht», sagte der Mann mit der markanten Mütze in der Sendung «Silvia am Sonntag» des privaten Rundfunksenders Hit Radio FFH in Bad Vilbel.

Von dpa