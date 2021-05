Reul: Kein Problem in Kanzlerkandidatur mit Rückfahrkarte

Auch Johannes Rau (SPD) in NRW und Edmund Stoiber (CSU) in Bayern seien Ministerpräsidenten geblieben, nachdem sie mit ihrer Kanzlerkandidatur unterlegen seien. «Wir haben mit Armin Laschet einen Ministerpräsidenten, bei dem die Allermeisten in der CDU froh wären, wenn er bei der NRW-Landtagswahl 2022 wieder kandidieren würde, weil wir dann große Chancen auf einen Sieg hätten», sagte Reul.

