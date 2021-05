Morey verletzt ausgewechselt, Reus: «Sah nicht gut aus»

Dortmund (dpa) - Mateu Morey von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich möglicherweise eine schwerere Verletzung zugezogen. Der 21 Jahre alte Spanier kam am Samstag im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel im Laufduell unglücklich auf, schrie vor Schmerzen und musste mit einer augenscheinlichen Blessur am Knie vom Platz getragen werden. Gut 15 Minuten vor Spielende kam Thomas Meunier für Morey in die Partie. «Er ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus», sagte BVB-Trainer Edin Terzic nach der Partie. «Wir hoffen einfach das Beste für ihn und drücken ihm die Daumen.»

Von dpa