Polizei sichert mit Großaufgebot NPD-Demo in Essen ab

Die NPD durfte sich nach einem zeitweiligen Demonstrationsverbot letztlich doch am Essener Bahnhof-West versammeln. Beobachter schätzten die Zahl der Teilnehmer auf 150. Zugleich hatten zahlreiche linke Gruppen ein Gegen-Treffen in unmittelbarer Nähe angemeldet. Etwa 1500 Gegendemonstranten schlossen sich schließlich einer Kundgebung der Initiative «Essen stellt sich quer» an. Die Polizei war mit Hunderten Beamten, Wasserwerfern, Hubschraubern und Polizeipferden im Einsatz.

