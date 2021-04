Mann soll auf Ex-Schwager eingestochen haben: Festnahme

Minden (dpa) - Ein 33 Jahre alter Mann soll im ostwestfälischen Minden seinem ehemaligen Schwager eine schwere Stichverletzung zugefügt haben. Das 30-jährige Opfer aus Nußloch in Baden-Württemberg wurde am Freitagnachmittag ins Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld mitteilten. Der mutmaßliche Täter war demnach von Zeugen entwaffnet worden. Er wurde der Mitteilung nach festgenommen und leistete keinen Widerstand. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld nahm die Ermittlungen auf. Der 33-Jährige soll am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekannt.

Von dpa