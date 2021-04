Kirche segnet Motorradfahrer und ihre schweren Maschinen

Wuppertal (dpa/lnw) - Rund 30 Motorradfahrer und ihre Maschinen sind in Wuppertal mit kirchlichem Segen in die Saison gestartet. Pastoralreferent Werner Kleine hatte am Freitag zum zehnten Mal zur offenen Segnungsfeier geladen - unter dem Motto «Blessing of Bikes and Bikers». Die Motorradsegnungsfeier der Katholischen Citykirche Wuppertal vor der St. Laurentius-Basilika stand in diesem Jahr im Zeichen der Pandemie. Wegen ihr war nur eine kurze Zeremonie erlaubt, und schon nach rund 15 Minuten konnten die Biker durchstarten.

Von dpa