Essen: Mobile Impfaktion für Wohnungslose und Flüchtlinge

Essen (dpa/lnw) - Die Stadt Essen startet in der kommenden Woche eine mobile Impfaktion für rund 700 Wohnungslose und 400 Flüchtlinge aus Asylunterkünften der Stadt. Das teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Die Impfungen würden gemeinsam mit den Trägern der Wohlfahrtspflege organisiert und in den Einrichtungen der Träger durchgeführt. Erste Impfsprechstunden mit Informationen zur Schutzimpfung seien bereits abgehalten worden - teils auch in den Herkunftssprachen der Menschen.

Von dpa