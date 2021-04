Stadt Herne sagt Cranger Kirmes wegen Pandemie ab

Herne (dpa/lnw) - Die Stadt Herne sagt auch in diesem Sommer die große Cranger Kirmes wegen der Pandemie ab. «Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, weil wir wissen, wie wichtig dieses Volksfest für unsere Stadt und das Lebensgefühl unserer Region ist», sagte Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) am Freitag. Auch wenn Licht am Ende des Tunnel sichtbar werde, könne es Anfang August noch keine Veranstaltung mit üblicherweise rund vier Millionen Gästen geben.

Von dpa