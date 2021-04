Neue Betrugsmasche: Weinende «Töchter» am Telefon

Iserlohn (dpa/lnw) - Die Polizei im Märkischen Kreis warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Weinende und schluchzende Frauen versuchten demnach, ältere Menschen mit sogenannten Schockanrufen auszunehmen. Allein am Donnerstag erstatteten drei Senioren in Iserlohn wegen dieser Variante des «Enkeltricks» Anzeige, teilte die Polizei mit. Die Täter gaukelten ihren Opfern vor, am Telefon sei die in Not geratene Tochter.

Von dpa