Autofahrer bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Köln (dpa/lnw) - Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist bei einer Kollision mit einer Straßenbahn in Köln schwer verletzt worden. Der Mann war zunächst in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Der 34-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Ersten Ermittlungen zufolge sei der 74-Jährige am Donnerstag trotz roter Ampel mit seinem Wagen über die Gleise abgebogen und dort von der Straßenbahn in Höhe der Fahrertür erfasst worden.

Von dpa